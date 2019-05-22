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Парубий: Рекомендую президенту не искать пути капитуляции перед Россией

Среда, 22 мая 2019, 12:48

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий советует команде шестого президента Украины Владимира Зеленского не искать капитуляции перед российским агрессором.

Об этом он сказал, открывая внеочередное заседание парламента в среду.

Парубий напомнил, что 22 мая исполняется 140 лет со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, а 23 мая украинцы будут отмечать День героев (неофициальный праздник, установленный в честь борцов за свободу Украины -ред). В этот день 1938-го года большевистский агент убил в Роттердаме проводника ОУН Евгения Коновальца.

"Нет Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией", – сказал Парубий.

Спикер напомнил о еще одной трагической дате из новейшей истории российской агрессии – 5-той годовщине трагического боя под Волновахой в Донецкой области.

"Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню: 22 мая 2014 года возле украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев тогда трагически погибли. Не допустим, чтобы жизнь тысяч украинцев были отданы зря", – сказал Парубий.

Напомним:

  • 21 мая новоназначенный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире "112-Украина" отметил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.
  • "Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом ... может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение: подходят ли те или иные договоренности", – заявил Богдан.
  • Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЗеленскийПарубийисторияРосcия
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