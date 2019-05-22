Чотири нардепи офіційно вийшли з фракції БПП

Перший віце-спікер Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції БПП чотирьох народних депутатів.

Про це вона сказала на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня.

"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" (БПП це фракція –ред.)", – сказала Геращенко.

Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив позачергове засідання Ради, на якому нардепи відмовилися розглядати законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського щодо парламентських виборів.

Згідно з календарним планом, чергове засідання Верховної Ради відбудеться 28 травня.

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