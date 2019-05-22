Чотири нардепи офіційно вийшли з фракції БПП

22517 переглядів
Середа, 22 травня 2019, 14:18

Перший віце-спікер Ірина Геращенко оголосила про вихід із фракції БПП чотирьох народних депутатів.

Про це вона сказала на позачерговому засіданні Верховної Ради 22 травня.

"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про вихід народних депутатів Світлани Заліщук, Аркадія Корнацького, Сергія Лещенка та Мустафи Найєма зі складу депутатської групи "Блок Петра Порошенка" (БПП це фракція –ред.)", – сказала Геращенко.

Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив позачергове засідання Ради, на якому нардепи відмовилися розглядати законодавчі ініціативи президента Володимира Зеленського щодо парламентських виборів.

Згідно з календарним планом, чергове засідання Верховної Ради відбудеться 28 травня.

Нагадаємо:

  • Народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко заявили, що подали заяви на вихід із президентської фракції "Блок Петра Порошенка" у парламенті ще 28 лютого.
  • Заступник голови фракції Олексій Гончаренко повідомив, що члени партії "Блок Петра Порошенка. Солідарність" на з'їзді мають вирішити, чи позбавляти депутатських мандатів цих парламентаріїв. З'їзд так і не зібрався.
  • Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко ще у 2017 році закликала Заліщук, Лещенка та Найєма вийти зі складу фракції БПП через підтримку дій екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: БПП Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
БПП очолює антирейтинг партій – опитування 22 травня 2019, 13:06
Нардеп від БПП і екс-глава податкової міліції незаконно будує висотку на Батиєвій горі 21 травня 2019, 12:13
У БПП і Народному фронті прокоментували розпуск Ради 20 травня 2019, 11:34
Усі новини
Головні новини
У Зеленського кажуть, що Богдан не підпадає під люстрацію. За законом – підпадає
Представник Зеленського у Раді: Думаю, ще будуть консультації
Чотири нардепи офіційно вийшли з фракції БПП
Рада провалила закони Зеленського про вибори
Усі новини
соцмережі

Чому те, що ви публікуєте в соцмережах, може перешкодити вам отримати кредит

здоров'я

Втрачаєте свідомість? 5 причин не бігти одразу до лікаря

Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим