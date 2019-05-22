Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП
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Среда, 22 мая 2019, 14:18
Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП четырех народных депутатов.
Об этом она сказала на внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая.
"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" (БПП это фракция -ред.)", - сказала Геращенко.
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Валентина Романенко, УП
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