Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП четырех народных депутатов.

Об этом она сказала на внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая.

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" (БПП это фракция -ред.)", - сказала Геращенко.

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, на котором нардепы отказались рассматривать законодательные инициативы президента Владимира Зеленского относительно парламентских выборов.

Согласно календарному плану, очередное заседание Верховной Рады состоится 28 мая.

Напомним: