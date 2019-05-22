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Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

Среда, 22 мая 2019, 14:18
Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП четырех народных депутатов.

Об этом она сказала на внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая.

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" (БПП это фракция -ред.)", - сказала Геращенко.

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, на котором нардепы отказались рассматривать законодательные инициативы президента Владимира Зеленского относительно парламентских выборов.

Согласно календарному плану, очередное заседание Верховной Рады состоится 28 мая.

Напомним:

  • Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили, что подали заявления на выход из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте еще 28 февраля.
  • Зампредседателя фракции Алексей Гончаренко сообщил, что члены партии "Блок Петра Порошенко. Солидарность" на съезде должны решить, лишать ли депутатских мандатов этих парламентариев. Съезд так и не собрался.
  • Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко еще в 2017 году призывала Залищук, Лещенко и Найема выйти из состава фракции БПП из-за поддержки действий экс-главы Одесской ОГА Михела Саакашвили.

Валентина Романенко, УП

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Темы: БППВерховная Рада
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