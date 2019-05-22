Четыре нардепа официально вышли из фракции БПП

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции БПП четырех народных депутатов.

Об этом она сказала на внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая.

"Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народных депутатов Светланы Залищук, Аркадия Корнацкого, Сергея Лещенко и Мустафы Найема из состава депутатской группы "Блок Петра Порошенко" (БПП это фракция -ред.)", - сказала Геращенко.

Дополняется...