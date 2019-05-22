У Вакарчука розповіли, звідки візьмуть гроші на вибори

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Середа, 22 травня 2019, 18:04

Організаційні витрати партії "Голос" наразі здійснює її лідер співак Святослав Вакарчук, тривають перемовини з потенційними донорами.

Про це розповів у коментарі руху "Чесно" заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На цьому етапі в нас поки що працівників немає, витрат великих не було. Тому, відповідно, це кошти переважно самого Святослава", – каже Юрчишин.

За його словами, уже зараз у партії планують бюджет на вибори та ведуть перемовини з потенційними донорами.

"Ми вже спілкувалися з малим і середнім бізнесом. У принципі до 10-12 мільйонів (доларів) зібрати на кампанію не так складно. Плюс ми дуже сподіваємося на краудфандинг, тому що нам дуже важливо продовжувати стратегії, які свого часу починали "ДемАльянс" і "Сила людей", – розповів Юрчишин.

"Поки що кампанія не почалася, і я ще не готовий сказати, з ким саме ми ведемо переговори", – додав заступник голови партії "Голос".

Зазначається, що офіційна фінансова звітність партії "Голос" уперше з'явиться вже перед виборами в липні.

Нагадаємо:

  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
  • 21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука в Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
  • Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.

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Теми: Вакарчук вибори


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