Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук розказав, хто фінансує партію "Голос"

Вівторок, 21 травня 2019, 01:10

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів.

Про це Вакарчук говорив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми точно не збираємося брати жодної копійки в жодного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, тому що я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами,а потім приходити і брати в них гроші", - заявив він.

Вакарчук нагадав, що так "дехто робить".

"Я знаю людей, які кожного дня говорять, що треба боротись з олігархами, але насправді ми всі розуміємо, що якби не було олігархів, то (у них) політичного майбутнього теж, можливо, не було б", - сказав він.

"Ми діємо зовсім іншим способом, вже сьогодні в нас є десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують в даний момент", - розповів Вакарчук.

Він додав, що вкладає у кампанію і свої гроші. Крім того, в ефірі програми Вакарчук звернувся до глядачів із закликом, хто має бажання, фінансово підтримати нову політичну силу на сайті партії "Голос".

"Ми впевнені, що треба по-новому це робити... Ви знаєте, якщо робити по-чесному і ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона буде коштувати в рази менше ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - підкреслив Вакарчук.

Нагадаємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

"Українська правда" в Threads

Теми: ГолосВакарчукпартіїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
Усі новини...
Реклама: