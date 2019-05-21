Вакарчук розказав, хто фінансує партію "Голос"

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів.

Про це Вакарчук говорив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми точно не збираємося брати жодної копійки в жодного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, тому що я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами,а потім приходити і брати в них гроші", - заявив він.

Вакарчук нагадав, що так "дехто робить".

"Я знаю людей, які кожного дня говорять, що треба боротись з олігархами, але насправді ми всі розуміємо, що якби не було олігархів, то (у них) політичного майбутнього теж, можливо, не було б", - сказав він.

"Ми діємо зовсім іншим способом, вже сьогодні в нас є десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують в даний момент", - розповів Вакарчук.

Він додав, що вкладає у кампанію і свої гроші. Крім того, в ефірі програми Вакарчук звернувся до глядачів із закликом, хто має бажання, фінансово підтримати нову політичну силу на сайті партії "Голос".

"Ми впевнені, що треба по-новому це робити... Ви знаєте, якщо робити по-чесному і ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона буде коштувати в рази менше ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - підкреслив Вакарчук.

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