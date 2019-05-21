Вакарчук розказав, хто фінансує партію "Голос"
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів.
Про це Вакарчук говорив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Ми точно не збираємося брати жодної копійки в жодного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, тому що я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами,а потім приходити і брати в них гроші", - заявив він.
Вакарчук нагадав, що так "дехто робить".
"Я знаю людей, які кожного дня говорять, що треба боротись з олігархами, але насправді ми всі розуміємо, що якби не було олігархів, то (у них) політичного майбутнього теж, можливо, не було б", - сказав він.
"Ми діємо зовсім іншим способом, вже сьогодні в нас є десятки достатньо заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують в даний момент", - розповів Вакарчук.
Він додав, що вкладає у кампанію і свої гроші. Крім того, в ефірі програми Вакарчук звернувся до глядачів із закликом, хто має бажання, фінансово підтримати нову політичну силу на сайті партії "Голос".
"Ми впевнені, що треба по-новому це робити... Ви знаєте, якщо робити по-чесному і ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона буде коштувати в рази менше ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - підкреслив Вакарчук.
Нагадаємо:
- 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".