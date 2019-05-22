У Вакарчука рассказали, откуда возьмут деньги на выборы

Организационные расходы партии "Голос" в настоящее время осуществляет ее лидер певец Святослав Вакарчук, продолжаются переговоры с потенциальными донорами.

Об этом рассказал в комментарии движению "Чесно" заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На данном этапе у нас пока работников нет, расходов крупных не было. Поэтому, соответственно, это средства преимущественно самого Святослава", - говорит Юрчишин.

По его словам, сейчас в партии планируют бюджет на выборы и ведут переговоры с потенциальными донорами.

"Мы уже общались с малым и средним бизнесом. В принципе до 10-12 миллионов (долларов) собрать на кампанию не так сложно. Плюс мы очень надеемся на краудфандинг, потому что нам очень важно продолжать стратегии, которые в свое время начинали "ДемАльянс" и "Сила людей", - рассказал Юрчишин.

"Пока кампания не началась, и я еще не готов сказать, с кем именно мы ведем переговоры", – отметил заместитель председателя партии "Голос".

Отмечается, что официальная финансовая отчетность партии "Голос" впервые появится уже перед выборами в июле.

Напомним: