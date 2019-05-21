Вакарчук нестандартним шляхом зареєстрував партію "Голос"

Керівниця штабу партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" Юлія Клименко заявила, що вже є документи від Міністерства юстиції про реєстрацію політсили і вона зможе взяти участь у дострокових виборах Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"Ми розуміли, що часу у нас буде небагато і ми можемо не встигнути самотужки зареєструвати свою партію. Тому наші партнери із малого та середнього бізнесу дозволили нам використати свою партію, котру вони зареєстрували у 2015 році, щоб іти на місцеві вибори", - повідомила керівник штабу партії.

фото з Facebook партії "Голос"

"Ми перереєстрували її у партію "Голос" і йдемо на вибори", - додала Клименко.

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