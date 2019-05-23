Зеленський очікує, що з приходом Хомчака в ЗСУ буде менше радянського

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Четвер, 23 травня 2019, 12:14

Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчака і очікує, що з його приходом у ЗСУ буде менше радянського і більше західних стандартів.

Про це він написав у Twitter.

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти", - заявив президент.

За його словами, Збройні сили мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.

Раніше сам Хомчак анонсував кадрові зміни у відомстві.

Нагадаємо:

  • 23 травня Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
  • Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Збройні сили Зеленський президент


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