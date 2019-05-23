Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський очікує, що з приходом Хомчака в ЗСУ буде менше радянського

Четвер, 23 травня 2019, 12:14

Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчака і очікує, що з його приходом у ЗСУ буде менше радянського і більше західних стандартів.

Про це він написав у Twitter.

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти", - заявив президент.

За його словами, Збройні сили мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.

Раніше сам Хомчак анонсував кадрові зміни у відомстві.

Нагадаємо:

  • 23 травня Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
  • Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.

Українська правда
Теми: Збройні силиЗеленськийпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Збройні сили
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки, військовими командувачами
Касетні боєприпаси йтимуть у хід лише для деокупації територій – Шершень
Шлях пораненого: реальність, з якою стикаються військові
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: