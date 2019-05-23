Зеленський очікує, що з приходом Хомчака в ЗСУ буде менше радянського

Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчака і очікує, що з його приходом у ЗСУ буде менше радянського і більше західних стандартів.

Про це він написав у Twitter.

"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти", - заявив президент.

За його словами, Збройні сили мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.

Раніше сам Хомчак анонсував кадрові зміни у відомстві.

Нагадаємо: