Зеленський очікує, що з приходом Хомчака в ЗСУ буде менше радянського
Четвер, 23 травня 2019, 12:14
Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчака і очікує, що з його приходом у ЗСУ буде менше радянського і більше західних стандартів.
Про це він написав у Twitter.
"Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти", - заявив президент.
За його словами, Збройні сили мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.
Раніше сам Хомчак анонсував кадрові зміни у відомстві.
Нагадаємо:
- 23 травня Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
- Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
- Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
- З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.
Українська правда