Зеленский ожидает, что с приходом Хомчака в ВСУ будет меньше советского

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака и ожидает, что с его приходом в ЗСУ станет меньше советского и больше западных стандартов.

Об этом он написал в Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты", - заявил президент.

По его словам, Вооруженные силы должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

Ранее сам Хомчак анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Напомним: