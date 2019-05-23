Зеленский ожидает, что с приходом Хомчака в ВСУ будет меньше советского
Четверг, 23 мая 2019, 12:14
Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака и ожидает, что с его приходом в ЗСУ станет меньше советского и больше западных стандартов.
Об этом он написал в Twitter.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты", - заявил президент.
По его словам, Вооруженные силы должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.
Ранее сам Хомчак анонсировал кадровые изменения в ведомстве.
Напомним:
- 23 травня Министр обороны Степан Полторак, заявил, что Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
- Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.
- Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
- В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.