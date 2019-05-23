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Зеленский ожидает, что с приходом Хомчака в ВСУ будет меньше советского

Четверг, 23 мая 2019, 12:14

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака и ожидает, что с его приходом в ЗСУ станет меньше советского и больше западных стандартов.

Об этом он написал в Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты", - заявил президент.

По его словам, Вооруженные силы должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

Ранее сам Хомчак анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

Напомним:

  • 23 травня Министр обороны Степан Полторак, заявил, что Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.
  • Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
  • В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыЗеленскийпрезидент
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