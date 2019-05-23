ЦВК пояснила, коли стартує виборча кампанія в Раду

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Четвер, 23 травня 2019, 12:50

Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради – 24 травня.

Це пояснила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу у четвер.

"Фактично після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів і відповідно до закону про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початку", – сказала Сліпачук.

Сліпачук зазначила, що трактувати питання конституційності виданого президентом Зеленським указу, – не у площині повноважень Центрвиборчкому.

"Ми будемо чітко дотримуватися норм закону для законних легітимних виборів, які мають відбутися", – сказала голова ЦВК.

Сліпачук додала, що бачить спроби певні політичних гравців "втягнути ЦВК в політ процес, але запевнила, що "цього не станеться".

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.

Українська правда

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Теми: вибори ЦВК


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