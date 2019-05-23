Філарет: Якби наперед знали зміст томосу, ми б не погодились
Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.
Про це він сказав в інтерв'ю "Настоящеему времени" (проект Радіо Свобода за участі "Голосу Америки").
"Склалося об'єднання єдиної української православної церкви. На підставі цього об'єднання константинопольський патріарх дав нам томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього томосу, то ми не погодилися б на такий томос", - сказав він.
За словами Філарета, томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви".
"Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять в Київський патріархат, то вони є нашою паствою, нашої частиною. А томос нам говорить: "Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольського патріархату", - розповів Філарет.
Він також не погоджується з іншим пунктом томосу – щодо мира.
"У томосі сказано, що ми не маємо права варити миро. Миро – це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні", - сказав почесний патріарх.
Третім суперечливим пунктом томосу, за його словами, є те, що якщо виникають конфліктні ситуації в ПЦУ, то їх вирішує Константинопольський патріархат.
"Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми – автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату", - пояснив Філарет.
Він додав, що у жодної автокефальної церкви, яка отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.
"Ми не відмовляємося від томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в томосі. Не будемо виконувати", - сказав Філарет, відзначивши, що зокрема, вони варитимуть миро, коли виникне така потреба.
Водночас Філарет заперечує, що виникає новий розкол у церкві.
"Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви", - підсумував почесний патріарх.
Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
- На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
- На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
- У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
- 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.
- Пізніше він дав прес-конференцію, на якій звинуватив Епіфаній у тому, що він намагався усунути його від служіння, що не Епіфаній керує ПЦУ, а ним керують.
- Крім того, за словами Філарета, предстоятель ПЦУ уникає спілкування з ним.
- У свою чергу предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення почесного патріарха Філарета неправдиві.