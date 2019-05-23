Филарет: Если бы заранее знали содержание томоса, мы бы не согласились
Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявляет, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.
Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени" (проекту Радио Свобода с участием "Голоса Америки").
"Случилось объединение единой украинской православной церкви. На основании этого объединения Константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", - сказал он.
По словам Филарета, томос ставит ПЦУ "почти в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".
"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - рассказал Филарет.
Он также не согласен с другим пунктом томоса – относительно мира.
"В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро – это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - сказал почетный патриарх.
Третьим противоречивым пунктом томоса, по его словам, является то, что если возникают конфликтные ситуации в ПЦУ, то их решает Константинопольский патриархат.
"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", - пояснил Филарет.
Он добавил, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.
"Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет, отметив, что, в частности, они будут варить миро, когда возникнет такая необходимость.
В то же время Филарет отрицает, что возникает новый раскол в церкви.
"Раскола нет, только разный подход. Одни хотят сохранить Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской православной церкви", - подытожил почетный патриарх.
Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
- Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, и что не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.
- Кроме того, по словам Филарета, предстоятель ПЦУ избегает общения с ним.
- В свою очередь предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета неправдивые.