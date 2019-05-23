Глава АП о петиции за отставку Зеленского: Мы расцениваем ее как шутку
Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.
Это он сделал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.
По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.
"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - отметил глава АП.
Напомним:
- Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
- Любой гражданин может обратиться к президенту с электронными петициями.
- Петиция рассматривается при условии, если в течение 3 месяцев соберет не менее 25 тысяч подписей граждан.
- Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.
- О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляет сам президент на сайте Официального интернет-представительства президента.
- Если президент признает целесообразными изложенные в электронной петиции предложения, то они могут быть реализованы путем принятия президентом соответствующего решения, если оно относится к его компетенции.
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