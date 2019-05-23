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Глава АП о петиции за отставку Зеленского: Мы расцениваем ее как шутку

Четверг, 23 мая 2019, 22:57
Глава АП о петиции за отставку Зеленского: Мы расцениваем ее как шутку
Роман Романюк, УП

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Это он сделал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - отметил глава АП.

Напомним:

  • Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
  • Любой гражданин может обратиться к президенту с электронными петициями.
  • Петиция рассматривается при условии, если в течение 3 месяцев соберет не менее 25 тысяч подписей граждан.
  • Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.
  • О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляет сам президент на сайте Официального интернет-представительства президента.
  • Если президент признает целесообразными изложенные в электронной петиции предложения, то они могут быть реализованы путем принятия президентом соответствующего решения, если оно относится к его компетенции.

Мария Думанская, УП

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Темы: ЗеленскийпетицияБогдан
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