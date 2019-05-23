Глава АП о петиции за отставку Зеленского: Мы расцениваем ее как шутку

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Четверг, 23 мая 2019, 22:57
Роман Романюк, УП

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Это он сделал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - отметил глава АП.

Напомним:

  • Электронная петиция "За отставку президента Владимира Зеленского" за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.
  • Любой гражданин может обратиться к президенту с электронными петициями.
  • Петиция рассматривается при условии, если в течение 3 месяцев соберет не менее 25 тысяч подписей граждан.
  • Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.
  • О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляет сам президент на сайте Официального интернет-представительства президента.
  • Если президент признает целесообразными изложенные в электронной петиции предложения, то они могут быть реализованы путем принятия президентом соответствующего решения, если оно относится к его компетенции.

Мария Думанская, УП

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Темы: Зеленский петиция


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