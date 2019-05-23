Глава АП о петиции за отставку Зеленского: Мы расцениваем ее как шутку

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Это он сделал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - заявил Богдан.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - отметил глава АП.

Напомним: