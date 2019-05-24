У США висунули звинувачення банкіру, який свідчив у справі Манафорта
Колишнього керівника банку Federal Savings Bank Стівена Колка звинувачують у тому, що він схвалив кредити на мільйони доларів для Манафорта в обмін на отримання посади в адміністрації Трампа.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Зазначається, що екс-керівник передвиборчої кампанії Трампа отримав від Federal Savings Bank, в якому працював Колк, 16 мільйонів доларів позики.
Минулого року Коок виступав у якості свідка у справі проти Манафорта, яка слухалась у федеральному суді в місті Александрія.
"В судових матеріалах, зокрема наголошувалось, що Манафорт і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обмінялись електронними повідомленнями в листопаді 2016 року.
У повідомленні Манафорт сказав Кушнеру, що Колк є відданим прихильником Трампа, який зацікавлений в управлінні сухопутними силами США, або, можливо, в посаді міністра фінансів, або торгівлі", - пише "Голос Америки".
У матеріалах справи йшлося, що Манафорт отримав відповідь: "Працюю над цим!".
Підкреслюється, що у січні 2017 року Колк проходив співбесіду на посаду заступника міністра Сухопутних сил, перед тим, як Трамп заступив на посаду президента. Його не обрали на посаду.
Нагадаємо:
- 13 березня 2019 року суд засудив колишнього політтехнолога "Партії регіонів" і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 років в'язниці.
- Манафорта засудили за відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом більш, ніж десяти років.
- Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.