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У США висунули звинувачення банкіру, який свідчив у справі Манафорта

П'ятниця, 24 травня 2019, 06:42

Колишнього керівника банку Federal Savings Bank Стівена Колка звинувачують у тому, що він схвалив кредити на мільйони доларів для Манафорта в обмін на отримання посади в адміністрації Трампа.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що екс-керівник передвиборчої кампанії Трампа отримав від Federal Savings Bank, в якому працював Колк, 16 мільйонів доларів позики.

Минулого року Коок виступав у якості свідка у справі проти Манафорта, яка слухалась у федеральному суді в місті Александрія.

"В судових матеріалах, зокрема наголошувалось, що Манафорт і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обмінялись електронними повідомленнями в листопаді 2016 року.

У повідомленні Манафорт сказав Кушнеру, що Колк є відданим прихильником Трампа, який зацікавлений в управлінні сухопутними силами США, або, можливо, в посаді міністра фінансів, або торгівлі", - пише "Голос Америки".

У матеріалах справи йшлося, що Манафорт отримав відповідь: "Працюю над цим!".

Підкреслюється, що у січні 2017 року Колк проходив співбесіду на посаду заступника міністра Сухопутних сил, перед тим, як Трамп заступив на посаду президента. Його не обрали на посаду.

Нагадаємо:

  • 13 березня 2019 року суд засудив колишнього політтехнолога "Партії регіонів" і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 років в'язниці.
  • Манафорта засудили за відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом більш, ніж десяти років.
  • Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПол Манафорт
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