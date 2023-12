Манафорт продовжував роботу в Україні у 2018 році - WP

Колишній політтехнолог Партії регіонів та голова передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на частину протоколу засідання у справі Манафорта, яку суд оприлюднив у четвер.

Засідання суду, яке пройшло 4 лютого, проходило за зачиненими дверима, та стосувалось, зокрема, звинувачень, висунутих проти Манафорта у брехні слідству.

"Прокурори стверджують, що Манафорт продовжував працювати над політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому оголосили обвинувачення", - пише WP.

Під час слухань, зафіксованих у стенограмі, йшлося також про те, що політтехнолог міг брехати слідству, аби підвищити свої шанси на помилування.

Прокурор Ендрю Вайсман наголосив, що Манафорт міг брехати з метою приховати злочинну схему та направити гроші собі у той час, як він виконував неоплачувану роботу для передвиборчої кампанії Трампа.

"Якщо суддя визнає, що Манафорт таки брехав слідству, це може вплинути на його вирок", - зазначає газета.

У протоколі також йдеться, що зустріч у серпні 2016 року Манафорта і Костянтина Килимника, якого у США звинувачують у роботі на спецслужби РФ, "є важливою для слідства, яке веде прокурор", - передає "Голос Америки".

Як видно з опублікованих документів, під час цієї зустрічі йшлося про Україну.

За даними ЗМІ, могло йтись про пропозицію так званого "мирного плану" для України.

"За новими документами суду, Килимник, заступник Манафорта, пов'язаний з російською розвідкою, був у Вашингтоні на інавгурації Трампа і зустрічався з Манафортом щодо мирного плану між РФ та Україною, який, як ми знаємо, передбачав роль для проросійського колишнього президента Януковича", - написав у Twitter журналіст The New York Times Кеннет Вогель.

WOW: Per new court filing, KONSTANTIN KILIMNIK, the Russia intelligence-linked PAUL MANAFORT deputy, was in DC for TRUMP's inauguration, & met with Manafort about a Russia-Ukraine peace plan that we know envisioned a role for Russia-aligned former Ukrainian president YANUKOVYCH. pic.twitter.com/qo4JX2YWPm