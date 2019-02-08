Манафорт продовжував роботу в Україні у 2018 році - WP
Колишній політтехнолог Партії регіонів та голова передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на частину протоколу засідання у справі Манафорта, яку суд оприлюднив у четвер.
Засідання суду, яке пройшло 4 лютого, проходило за зачиненими дверима, та стосувалось, зокрема, звинувачень, висунутих проти Манафорта у брехні слідству.
"Прокурори стверджують, що Манафорт продовжував працювати над політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому оголосили обвинувачення", - пише WP.
Під час слухань, зафіксованих у стенограмі, йшлося також про те, що політтехнолог міг брехати слідству, аби підвищити свої шанси на помилування.
Прокурор Ендрю Вайсман наголосив, що Манафорт міг брехати з метою приховати злочинну схему та направити гроші собі у той час, як він виконував неоплачувану роботу для передвиборчої кампанії Трампа.
"Якщо суддя визнає, що Манафорт таки брехав слідству, це може вплинути на його вирок", - зазначає газета.
У протоколі також йдеться, що зустріч у серпні 2016 року Манафорта і Костянтина Килимника, якого у США звинувачують у роботі на спецслужби РФ, "є важливою для слідства, яке веде прокурор", - передає "Голос Америки".
Як видно з опублікованих документів, під час цієї зустрічі йшлося про Україну.
За даними ЗМІ, могло йтись про пропозицію так званого "мирного плану" для України.
"За новими документами суду, Килимник, заступник Манафорта, пов'язаний з російською розвідкою, був у Вашингтоні на інавгурації Трампа і зустрічався з Манафортом щодо мирного плану між РФ та Україною, який, як ми знаємо, передбачав роль для проросійського колишнього президента Януковича", - написав у Twitter журналіст The New York Times Кеннет Вогель.
WOW: Per new court filing, KONSTANTIN KILIMNIK, the Russia intelligence-linked PAUL MANAFORT deputy, was in DC for TRUMP's inauguration, & met with Manafort about a Russia-Ukraine peace plan that we know envisioned a role for Russia-aligned former Ukrainian president YANUKOVYCH. pic.twitter.com/qo4JX2YWPm— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) February 7, 2019
Під час засідання у понеділок прокурор Ендрю Вейсман підкреслив, що Манафорт "докладав надзвичайних зусиль", щоб "не надавати доказів, які могли б бути використані проти пана Килимника".
"За результатами судового слухання в понеділок, суддя федерального суду США Емі Берман Джексон відклала винесення вироку Манафорту до 13 березня з початкової дати у 5 березня", - пише "Голос Америки".
Нагадуємо:
- Команда Мюллера виявила, що Килимник підтримував зв'язок з російською розвідкою під час президентської кампанії 2016 року. Сам Килимник це заперечує.
- Раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" Килимник розповів, як працював на Пола Манафорта в Україні та США і заявив, що не пов'язаний з ГРУ РФ.
- У розслідуванні Мюллера Килимника називають "колишнім російським розвідником", позначаючи в матеріалах справи як "Особа А" і не оприлюднюючи більше ніяких деталей.
- Згідно з опублікованими даними, Килимник працював з Манафортом і керував його київським офісом з 2005 до 2015 рр., а також "бачив, як Манафорт працював в різних країнах". Про які конкретно країни йдеться, він не уточнив, зазначивши, що вони знаходяться "в Європі і Африці".
- У серпні журі присяжних визнало Манафорта винним у 8 з 18 пунктів звинувачення, включаючи податкові махінації, порушення банківського законодавства і приховування рахунків в іноземних банках.