В США предъявили обвинения банкиру, который свидетельствовал по делу Манафорта
Бывшего руководителя банка Federal Savings Bank Стивена Колка обвиняют в том, что он одобрил кредиты на миллионы долларов для Манафорта в обмен на получение должности в администрации Трампа.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что экс-руководитель предвыборной кампании Трампа получил от Federal Savings Bank, в котором работал Колк, 16 миллионов долларов займа.
В прошлом году Коок выступал в качестве свидетеля по делу против Манафорта, которое слушалось в федеральном суде в городе Александрия.
"В судебных материалах, в частности отмечалось, что Манафорт и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обменялись электронными сообщениями в ноябре 2016 года.
В сообщении Манафорт сказал Кушнеру, что Колк является предан сторонником Трампа, который заинтересован в управлении сухопутными силами США, или, возможно, в должности министра финансов, или торговли", - пишет "Голос Америки".
В материалах дела сказано, что Манафорт получил ответ: "Работаю над этим!".
Подчеркивается, что в январе 2017 года Колк проходил собеседование на должность заместителя министра Сухопутных сил, перед тем, как Трамп вступил в должность президента. Его не избрали на должность.
Напомним:
- 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
- Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
- Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
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