В США предъявили обвинения банкиру, который свидетельствовал по делу Манафорта

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Пятница, 24 мая 2019, 06:42

Бывшего руководителя банка Federal Savings Bank Стивена Колка обвиняют в том, что он одобрил кредиты на миллионы долларов для Манафорта в обмен на получение должности в администрации Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что экс-руководитель предвыборной кампании Трампа получил от Federal Savings Bank, в котором работал Колк, 16 миллионов долларов займа.

В прошлом году Коок выступал в качестве свидетеля по делу против Манафорта, которое слушалось в федеральном суде в городе Александрия.

"В судебных материалах, в частности отмечалось, что Манафорт и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обменялись электронными сообщениями в ноябре 2016 года.

В сообщении Манафорт сказал Кушнеру, что Колк является предан сторонником Трампа, который заинтересован в управлении сухопутными силами США, или, возможно, в должности министра финансов, или торговли", - пишет "Голос Америки".

В материалах дела сказано, что Манафорт получил ответ: "Работаю над этим!".

Подчеркивается, что в январе 2017 года Колк проходил собеседование на должность заместителя министра Сухопутных сил, перед тем, как Трамп вступил в должность президента. Его не избрали на должность.

Напомним:

  • 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
  • Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.

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Темы: США Манафорт


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