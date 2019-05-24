В США предъявили обвинения банкиру, который свидетельствовал по делу Манафорта

Бывшего руководителя банка Federal Savings Bank Стивена Колка обвиняют в том, что он одобрил кредиты на миллионы долларов для Манафорта в обмен на получение должности в администрации Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что экс-руководитель предвыборной кампании Трампа получил от Federal Savings Bank, в котором работал Колк, 16 миллионов долларов займа.

В прошлом году Коок выступал в качестве свидетеля по делу против Манафорта, которое слушалось в федеральном суде в городе Александрия.

"В судебных материалах, в частности отмечалось, что Манафорт и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обменялись электронными сообщениями в ноябре 2016 года.

В сообщении Манафорт сказал Кушнеру, что Колк является предан сторонником Трампа, который заинтересован в управлении сухопутными силами США, или, возможно, в должности министра финансов, или торговли", - пишет "Голос Америки".

В материалах дела сказано, что Манафорт получил ответ: "Работаю над этим!".

Подчеркивается, что в январе 2017 года Колк проходил собеседование на должность заместителя министра Сухопутных сил, перед тем, как Трамп вступил в должность президента. Его не избрали на должность.

Напомним: