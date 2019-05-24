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Зеленский отменил два указа Порошенко

Пятница, 24 мая 2019, 12:25
Зеленский отменил два указа Порошенко

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Так, указом №322/2019 президент отменил указ от 4 мая №186 об увольнении Артеменко.

Вместе с тем своим же указом №324/2019 уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. На эту должность он был назначен в мае 2019 года, после увольнения с должности главы Нацсовета по вопросам ТВ и радовещания.

Также указом №323/2019 отменен указ Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним:

  • 4 мая президент Петр Порошенко уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета.
  • Перед этим председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что подал заявление об отставке с этой должности.
  • 23 мая президент Владимир Зеленский уволил и снова назначил на должности Уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерий Сушкевич и Вадима Свириденко.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезидентуказыкадрыПорошенко
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