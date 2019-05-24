Розпуск Ради обійдеться в $300-400 млн – НБУ
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Мілованов вважає, що розпуск Верховної Ради обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів.
Про це він написав у Facebook 24 травня.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів. Чому? Тому що тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він.
За його словами, дефолт "покладе" українські банки, а можливостей швидко запустити економіку немає.
"У світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане криза, вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% в доларах, а будемо під 30%. Тому макроекономічна стабільність, структурні реформи, технократичний уряд і програма МВФ нам критично важливі", - вважає перший заступник голови ради НБУ.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- 23 травня указ про розпуск ВР та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року набув чинності, його опублікували в "Урядовому кур'єрі".
- 24 травня в Україні розпочався виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня.