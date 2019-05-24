Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн – НБУ

Первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов считает, что роспуск Верховной Рады обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.

Об этом он написал в Facebook 24 мая.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он.

По его словам, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Напомним: