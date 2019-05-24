В Україні стартувала виборча кампанія в Раду
П'ятниця, 24 травня 2019, 01:26
24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради, які призначені на 21 липня.
Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради.
Указ президента Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року 23 травня опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
- Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
- Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.
Українська правда