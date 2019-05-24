"Я був здивований": новий глава ЗСУ розповів про знайомство із Зеленським

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявляє, що не знав президента Володимира Зеленського до виборів.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, ТСН та ТСН Тиждень.

"Особисто я познайомився з сьогоднішнім президентом після його перемоги у другому турі, дату не пам’ятаю", - сказав Хомчак.

Він розповів, як йому зателефонували з незнайомого номера, він не взяв слухавку, після чого скинули СМС, що це помічниця президента і чи можна з ним якось зв’язатись.

"Я їй передзвонив. Вона запитала, чи міг би я прибути, якщо в Києві, на зустріч з президентом, що він мене хоче запросили і поспілкуватися. Наступного дня була призначена зустріч, я на неї прибув… Це було до інавгурації, за декілька днів", - сказав начальник Генштабу.

За його словами, Зеленський запропонував спілкуватися українською мовою, вони говорили про життя, Іловайськ та посади Хомчака.

"Президент мене вивчав. Я бачив, яким поглядом він дивиться – це був погляд не артиста, це був погляд психолога, який все вивчає, заглядає всередину тебе. Я так розумію, це і було знайомство", - розповів Хомчак.

Він додав, що був дуже здивований тому, що Зеленський "задавав питання з розумінням справи".

"Коли людина, яка у військовій сфері не є спеціалістом, але задає питання з розумінням, то є діалог. Тобто я був приємно здивований, що він настільки розуміє, що він хоче", - переповів начальник Генштабу.

"Я побачив цупку людину, яка цікавиться, яка не просто задає питання заради того, щоб їх поставити. Був живий процес. Інтерес, енергія, яка до чогось веде. Це дуже велика сила, коли людина має енергію, і коли вона чогось хоче. Таким було моє враження", - підсумував Хомчак.