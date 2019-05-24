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"Я был удивлен": новый глава ВСУ рассказал о знакомстве с Зеленским

Пятница, 24 мая 2019, 15:29

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявляет, что не знал президента Владимира Зеленского до выборов.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

"Лично я познакомился с сегодняшним президентом после его победы во втором туре, дату не помню", - сказал Хомчак.

Он рассказал, как ему позвонили с незнакомого номера, он не взял трубку, после чего сбросили СМС, что это помощница президента и можно ли с ним как-то связаться.

"Я ей перезвонил. Она спросила, могу ли я прибыть, если в Киеве, на встречу с президентом, что он меня хочет пригласить и пообщаться. На следующий день была назначена встреча, я на нее прибыл... Это было до инаугурации, за несколько дней ", - сказал начальник Генштаба.

По его словам, Зеленский предложил общаться на украинском языке, они говорили о жизни, Иловайске и должностях Хомчака.

"Президент меня изучал. Я видел, каким взглядом он смотрит - это был взгляд не артиста, это был взгляд психолога, который все изучает, заглядывает внутрь тебя. Я так понимаю, это и было знакомство", - рассказал Хомчак.

Он добавил, что был очень удивлен тому, что Зеленский "задавал вопросы с пониманием дела".

"Когда человек, в военной сфере не является специалистом, но задает вопросы с пониманием дела, то есть диалог. Я был приятно удивлен, что он настолько понимает, что он хочет", - рассказал начальник Генштаба.

"Я увидел цепкого человека, который интересуется, не просто задает вопросы ради того, чтобы их задать. Был живой процесс. Интерес, энергия, которая к чему-то ведет. Это очень большая сила, когда у человека есть энергия и когда он чего-то хочет. Таким было мое впечатление", - подытожил Хомчак.

Украинская правда

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Темы: ГенштабЗеленскийХомчак
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