Луценко розкрив деталі розмови з Зеленським

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським говорив з ним про роботу ГПУ, основні завдання у боротьбі з корупцією та спілкувалися на інші теми.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

На питання, про що вони говорили з Зеленським під час зустрічі, Луценко відповів: "Це була зустріч, де я напівофіційно звітував про три роки в генпрокуратурі і що ще потрібно зробити. А також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела – держсектор, митницю, рейдерство, афери із землею".

Генпрокурор зазначив, що були й інші теми для обговорення.

При цьому він розповів, що у нього вже давно склалися нормальні стосунки з новим главою держави.

"Не хочу бути тим, хто знедавна голосно говорить про дружбу з Зеленським, але у нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я, як міністр внутрішніх справ, був потрібний на концертах "95 кварталу"", - сказав Луценко, додавши, що його запрошували приходити, щоб "не було лячно жартувати над вищими посадовцями".

На питання, чи легалізувала його присутність високопосадовий гумор, він сказав, що спочатку так, а потім йому просто було цікаво.

"Мені не все подобається в останніх роках діяльності 95-го, але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять вже у зовсім інший формат", - додав очільник ГПУ.

Він зазначив, що під час зустрічі з Зеленським також були і люди з його штабу.

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