Луценко 2 години розмовляв із Зеленським у "кварталівському" офісі

Генеральний прокурор Юрій Луценко у суботу 11 травня провів зустріч з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Цю інформацію "Bihus.info" підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, зустріч тривала дві години.

"Офіційна зустріч на запрошення новообраного президента з генпрокурором", - заявила Сарган.

За інформацією журналістів, зустріч була в офісі Зеленського та "Кварталу 95" в Києві на вулиці Білоруській, тривала дві години і стосувалася нібито роботи правоохоронних органів, в тому числі - Генпрокуратури.

Водночас у Bihus.info зауважують, що вже в понеділок, 13 травня, прес-служба Окружного адміністративного суду Києва заявила, що Генпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави по рішенню щодо незаконності націоналізації "Приватбанку".

Зазначається, що судді просили розпочати досудове розслідування щодо діючого президента Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія.

"Суддям не сподобалося, як посадовці коментували суддівське рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку на засіданні РНБО 18 квітня. Судді вважають це погрозою судовій системі. При цьому визнання незаконним рішення про націоналізацію банку - на руку олігарху Ігорю Коломойському, котрий не приховує свого бажання повернути контроль над банком", - пишуть журналісти.

Співрозмовники УП у команді обраного президента не розкривають деталей зустрічі із Луценком. На запитання, про що говорили, обмежилися лише: "з питань передачі справ". На уточнення не відповіли.

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