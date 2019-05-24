Луценко раскрыл детали разговора с Зеленским
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским говорил с ним о работе ГПУ, основных задачах в борьбе с коррупцией и общались на другие темы.
Об этом он сказал в интервью Liga.net.
На вопрос, о чем они говорили с Зеленским во время встречи, Луценко ответил: "Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей".
Генпрокурор отметил, что были и другие темы для обсуждения.
При этом он рассказал, что у него уже давно сложились нормальные отношения с новым главой государства.
"Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала"", - сказал Луценко, добавив, что его приглашали приходить, чтобы "не было страшно шутить над высшими должностными лицами".
На вопрос, легализовывало ли его присутствие высокопоставленный юмор, он сказал, что сначала да, а потом ему просто было интересно.
"Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - добавил глава ГПУ.
Он отметил, что во время встречи с Зеленским также были и люди из его штаба.
Напомним
- Сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко в субботу 11 мая провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
- Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
- Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
- Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
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