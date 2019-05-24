Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий глава армії: Коломойський посадив мене в білий броньований мікроавтобус

П'ятниця, 24 травня 2019, 16:14
Новий глава армії: Коломойський посадив мене в білий броньований мікроавтобус

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявляє, що знайомий з олігархом Ігорем Коломойським, і що той навіть дав йому броньований мікроавтобус.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, ТСН та ТСН Тиждень.

"Звичайно (знайомий – ред.)", - сказав Хомчак.

Він розповів, що познайомився з Коломойським після Революції гідності, коли олігарха призначили головою Дніпропетровської ОДА.

Хомчак у цей час був командиром 6-го армійського корпусу в Дніпрі (на той час Дніпропетровськ – ред.), де було сформоване оперативне командування "Південь".

"Я, як керівник командування, не міг не співпрацювати з головами обласних адміністрацій, в тому числі і з Ігорем Валерійовичем. Оскільки мій штаб знаходився в 5 хвилинах їзди від ОДА, у нас з ним була можливість спілкуватися частіше", - розповів начальник Генштабу.

Він додав, що йому подобався підхід Коломойського у прийнятті рішень, коли „не було двояких відповідей, була відповідь "так" або "ні"".

"Коли я тоді їхав тоді в зону АТО керівником сектора "Б", то я приїхав до Ігоря Валерійовича, сказав, що я їду в АТО, і будете працювати з моїм начальником штабу, генерал-майором Наєвим. Він мені каже: "Почекайте, пане генерал", а  через декілька хвилин каже: "Вас внизу чекає білий броньований мікроавтобус, будь ласка, візьміть його". Я говорю: "Не потрібно, у мене штаб по всіх керівних документах знаходиться в більше ніж 100 км від лінії бойових дій, не думаю, що мені там щось загрожує". Він відповів: "Я вас  дуже прошу, візьміть, щоб він у вас був"", - переказав розмову Хомчак.

Він додав, що той мікроавтобус "рятував життя".

На запитання, чи можна сказати, що він людина Коломойського, Хомчак сказав:

"Я хочу, щоб ви зрозуміли і сказали всім: Хомчак – син своїх батьків. Я ніколи нічиїм не був. Я не знаю, чому хтось хоче мене до когось приписати. Я був знайомий з Ігорем Валерійовичем, я знаю його і поважаю за те, що він робив".

"Якщо хтось мені скаже, що я людина Зеленського, теж треба розставити крапки над "і". Є президент Зеленський, є начальник Генерального штабу Хомчак. Я буду працювати на президента України, бо його прийняв народ, а я давав присягу народу України", - підсумував начальник Генштабу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенштабХомчакКоломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Генштаб
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб 
Сили оборони закріплюються в районі Кліщіївки, тривають бої – Генштаб
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: