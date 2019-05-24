Новий глава армії: Коломойський посадив мене в білий броньований мікроавтобус

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак заявляє, що знайомий з олігархом Ігорем Коломойським, і що той навіть дав йому броньований мікроавтобус.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, ТСН та ТСН Тиждень.

"Звичайно (знайомий – ред.)", - сказав Хомчак.

Він розповів, що познайомився з Коломойським після Революції гідності, коли олігарха призначили головою Дніпропетровської ОДА.

Хомчак у цей час був командиром 6-го армійського корпусу в Дніпрі (на той час Дніпропетровськ – ред.), де було сформоване оперативне командування "Південь".

"Я, як керівник командування, не міг не співпрацювати з головами обласних адміністрацій, в тому числі і з Ігорем Валерійовичем. Оскільки мій штаб знаходився в 5 хвилинах їзди від ОДА, у нас з ним була можливість спілкуватися частіше", - розповів начальник Генштабу.

Він додав, що йому подобався підхід Коломойського у прийнятті рішень, коли „не було двояких відповідей, була відповідь "так" або "ні"".

"Коли я тоді їхав тоді в зону АТО керівником сектора "Б", то я приїхав до Ігоря Валерійовича, сказав, що я їду в АТО, і будете працювати з моїм начальником штабу, генерал-майором Наєвим. Він мені каже: "Почекайте, пане генерал", а через декілька хвилин каже: "Вас внизу чекає білий броньований мікроавтобус, будь ласка, візьміть його". Я говорю: "Не потрібно, у мене штаб по всіх керівних документах знаходиться в більше ніж 100 км від лінії бойових дій, не думаю, що мені там щось загрожує". Він відповів: "Я вас дуже прошу, візьміть, щоб він у вас був"", - переказав розмову Хомчак.

Він додав, що той мікроавтобус "рятував життя".

На запитання, чи можна сказати, що він людина Коломойського, Хомчак сказав:

"Я хочу, щоб ви зрозуміли і сказали всім: Хомчак – син своїх батьків. Я ніколи нічиїм не був. Я не знаю, чому хтось хоче мене до когось приписати. Я був знайомий з Ігорем Валерійовичем, я знаю його і поважаю за те, що він робив".

"Якщо хтось мені скаже, що я людина Зеленського, теж треба розставити крапки над "і". Є президент Зеленський, є начальник Генерального штабу Хомчак. Я буду працювати на президента України, бо його прийняв народ, а я давав присягу народу України", - підсумував начальник Генштабу.