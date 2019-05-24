Новый глава армии: Коломойский посадил меня в белый бронированный микроавтобус

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявляет, что знаком с олигархом Игорем Коломойским, и что тот даже дал ему бронированный микроавтобус.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, ТСН и ТСН Тиждень.

"Конечно (знаком – ред.)", - сказал Хомчак.

Он рассказал, что познакомился с Коломойским после Революции достоинства, когда олигарха назначили председателем Днепропетровской ОГА.

Хомчак в это время был командиром 6-го армейского корпуса в Днепре (в то время Днепропетровск – ред.), где было сформировано оперативное командование "Пивдень".

"Я, как руководитель командования, не мог не сотрудничать с председателями областных администраций, в том числе и с Игорем Валерьевичем. Поскольку мой штаб находился в 5 минутах езды от ОГА, у нас с ним была возможность общаться чаще", - рассказал начальник Генштаба.

Он добавил, что ему нравился подход Коломойского в принятии решений, когда "не было двояким ответов, был ответ "да" или "нет"".

"Когда я тогда ехал тогда в зону АТО руководителем секторам "Б", то я приехал к Игорю Валерьевичу, сказал, что я еду в АТО, и будете работать с моим начальником штаба, генерал-майором Наевым. Он мне говорит: "Подождите, господин генерал", а через несколько минут говорит: "Вас внизу ждет белый бронированный микроавтобус, пожалуйста, возьмите его". Я говорю: "Не нужно, у меня штаб по всем руководящим документам находится в более чем 100 км от линии боевых действий, не думаю, что мне там что-то угрожает". Он ответил: "Я вас очень прошу, возьмите, чтобы он у вас был"", - пересказал разговор Хомчак.

Он добавил, что тот микроавтобус "спасал жизни".

На вопрос, можно ли сказать, что он человек Коломойского, Хомчак сказал:

"Я хочу, чтобы вы поняли и сказали всем: Хомчак – сын своих родителей. Я никогда ничьим не был. Я не знаю, почему кто-то хочет меня к кому-то приписать. Я был знаком с Игорем Валерьевичем, я знаю его и уважаю за то, что он делал".

"Если кто-то мне скажет, что я человек Зеленского, тоже надо расставить точки над "і". Есть президент Зеленский, есть начальник Генерального штаба Хомчак. Я буду работать на президента Украины, потому что его принял народ, а я давал присягу народу Украины", - подытожил начальник Генштаба.