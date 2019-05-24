Партия Порошенко сменила название

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Пятница, 24 мая 2019, 16:19

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская солидарность".

Такое решение принял съезд партии 24 мая, сообщает пресс-служба политсилы.

 

Отмечается, что делегаты съезда поддержали предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное Дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко.

Во время выступления на форуме гражданских активистов Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

"Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы. Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР", - заявил Порошенко.

"Ведь политик, который боится выборов - не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победы - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев", - сказал экс-президент.

Украинская правда

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Темы: Порошенко БПП виборы


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