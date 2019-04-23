Медведчук уже розчарувався в Зеленському

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Вівторок, 23 квітня 2019, 08:38

Голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не готовий підтримати Володимира Зеленського, поки той не згоден із його пропозиціями.

В ефірі російського пропагандистського каналу "Росія 24" він заявив, що його підтримкою Зеленський може заручитися, якщо "реально захоче миру на Донбасі і ми побачимо, що він реально це робить", повідомляє Ліга.

"Дуже складно говорити про його обіцянки, пана Зеленського, тому що таких не було. Були окремі репліки, і то вони з'явилися в останні три-п'ять днів. Це все поки умовно", – сказав Медведчук.

За його словами, при двох "ні" Зеленського – амністії бойовикам і особливому статусу Донбасу – "говорити про те, що він буде робити щось для миру, поки дуже складно".

"Може, ситуація зміниться. Може, це пов'язано з тим, що йому ще невідомі певні особливості процесу на Донбасі... На превеликий жаль, поки це саме так", – сказав кум Путіна.

В ефірі пропагандистів країни-агресора Медведчук традиційно перерахував кремлівські штампи про те, що "Петро Порошенко допустив війну", "тарифний геноцид" тощо.

Нагадаємо:

  • У команді Володимира Зеленського раніше заявляли, що він виключив би кума президента Росії Віктора Медведчука з переговорів щодо мирного врегулювання на сході України. Медведчук відповідав, що вивести його з переговорного процесу щодо Донбасу неможливо.
  • Медведчук пропонував Зеленському в разі перемоги на виборах укласти угоду з Москвою й відновити економічні відносини з Росією. Він наполягав на прямих переговорах Києва з проросійськими ватажками окупованих територій.
  • Володимир Зеленський, дебатуючи з Петром Порошенком, обіцяв зробити усе, щоб закінчити війну. Але у день виборів, коли вже були дані екзит-полів щодо другого туру, речник його штабу Дмитро Разумков сказав, що закінчити війну швидко не вдасться.
  • Президента РФ Володимира Путіна кандидат у президенти України Володимир Зеленський називав ворогом, хоча раніше висловлював готовність до переговорів із ним.

Теми: Медведчук Зеленський Донбас
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