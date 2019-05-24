В Ахметова відповіли на заяву Льовочкіна про готовність миритися
В олігарха Ріната Ахметова заявили, що він не займається політичною діяльністю, тому заяви про його причетність до політичних переговорів не відповідають дійсності.
Про це заявила його прес-секретар Катерина Остроушко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Рінат Ахметов завершив політичну діяльність у 2012 році і більше до неї не повертався. Рінат Ахметов зосереджений на веденні бізнесу, футболі та благодійності. Заяви про його нібито причетність до політичних переговорів абсолютно не відповідають дійсності", - йдеться у її коментарі.
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Нагадаємо:
- Народний депутат Сергій Льовочкін розповів, що він прихильник об'єднання з групою олігарха Ріната Ахметова й "ідеологічних протиріч" у них немає.
- На початку листопада 2018 року група Фірташа-Льовочкіна об'єдналися з Медведчуком-Рабіновичем, створивши "Опозиційну платформу - За життя". Представники Ахметова лишилися в "Опозиційному блоці".
- Мета нової групи – спільна участь у президентських і парламентських виборах.
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