В Ахметова відповіли на заяву Льовочкіна про готовність миритися

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П'ятниця, 24 травня 2019, 23:10

В олігарха Ріната Ахметова заявили, що він не займається політичною діяльністю, тому заяви про його причетність до політичних переговорів не відповідають дійсності.

Про це заявила його прес-секретар Катерина Остроушко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рінат Ахметов завершив політичну діяльність у 2012 році і більше до неї не повертався. Рінат Ахметов зосереджений на веденні бізнесу, футболі та благодійності. Заяви про його нібито причетність до політичних переговорів абсолютно не відповідають дійсності", - йдеться у її коментарі.

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Нагадаємо:

  • Народний депутат Сергій Льовочкін розповів, що він прихильник об'єднання з групою олігарха Ріната Ахметова й "ідеологічних протиріч" у них немає.
  • На початку листопада 2018 року група Фірташа-Льовочкіна об'єдналися з Медведчуком-Рабіновичем, створивши "Опозиційну платформу - За життя". Представники Ахметова лишилися в "Опозиційному блоці".
  • Мета нової групи – спільна участь у президентських і парламентських виборах.

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Теми: Ахметов Льовочкін


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