У Ахметова ответили на заявление Левочкина о готовности мириться
В олигарха Рината Ахметова заявили, что он не занимается политической деятельностью, поэтому заявления о его причастности к политическим переговорам не соответствуют действительности.
Об этом заявила его пресс-секретарь Екатерина Остроушко, передает "Интерфакс-Украина".
"Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в ее комментарии.
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Напомним:
- Народный депутат Сергей Левочкин рассказал, что он сторонник объединения с группой олигарха Рината Ахметова и "идеологических противоречий" у них нет.
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В начале ноября 2018 года группа Фирташа-Левочкина объединились с Медведчуком-Рабиновичем, создав "Оппозиционную платформу - За жизнь". Представители Ахметова остались в "Оппозиционном блоке".
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Цель новой группы - совместное участие в президентских и парламентских выборах.