У Ахметова ответили на заявление Левочкина о готовности мириться

В олигарха Рината Ахметова заявили, что он не занимается политической деятельностью, поэтому заявления о его причастности к политическим переговорам не соответствуют действительности.

Об этом заявила его пресс-секретарь Екатерина Остроушко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в ее комментарии.

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