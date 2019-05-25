Супрун: Зеленський досі не цікавився медреформою

Уляна Супрун заявила, що МОЗ готове представити президентові результати трансформації системи охорони здоров'я, однак із команди Володимира Зеленського досі немає відповідного запрошення.

Про це очільниця МОЗ Супрун сказала журналістам на презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних закладів, повідомляє Укрінформ.

"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, представити ті зміни, які вже зроблені та які заплановані новій команді. Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я.

Вона наголосила: команда МОЗ готова пояснити, що відбувається в галузі.

"Зміни, які розпочалися у системі охорони здоров'я, вони невідворотні і відбуватимуться далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство й надалі працюватиме над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", - зазначила Супрун.

Вона також висловила сподівання, що Володимир Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.

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