Супрун: Зеленский до сих пор не интересовался медреформой

Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить президенту результаты трансформации системы здравоохранения, однако от команды Владимира Зеленского пока нет соответствующего приглашения.

Об этом руководительница МОЗ Супрун сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизацию клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Укринформ.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем ", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она подчеркнула: команда МОЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МОЗ, но ведомство и дальше работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила Супрун.

Она также выразила надежду, что Владимир Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

Напомним: