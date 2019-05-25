Порошенко порадив команді Зеленського працювати над звільненням заручників

Екс-президент Петро Порошенко заявляє, що команда нового президента Володимира Зеленського має сама формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вітаючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права на підтримку України.

Він висловив вдячність професійній команді українських дипломатів та зазначив, що пишається українськими моряками.

"Новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій", - заявив водночас Порошенко.

За його словами, кожен український політик має пам’ятати, що не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності.

"Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв’язка – "мир через капітуляцію". Самогубством було б ставати співавторами цього сценарію. Лише справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором", - написав екс-президент.

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