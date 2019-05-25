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Порошенко порадив команді Зеленського працювати над звільненням заручників

Субота, 25 травня 2019, 14:52

Екс-президент Петро Порошенко заявляє, що команда нового президента Володимира Зеленського має сама формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, вітаючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права на підтримку України.

Він висловив вдячність професійній команді українських дипломатів та зазначив, що пишається українськими моряками.

"Новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій", - заявив водночас Порошенко.

За його словами, кожен український політик має пам’ятати, що не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності.

"Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв’язка – "мир через капітуляцію". Самогубством було б ставати співавторами цього сценарію. Лише справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором", - написав екс-президент.

Нагадаємо:

  • У суботу трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну, а також звільнити три захоплені кораблі.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Порошенкоморяки
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