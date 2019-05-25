Порошенко посоветовал команде Зеленского работать над освобождением заложников

Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что команда нового президента Владимира Зеленского должна сама формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, приветствуя решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

Он выразил благодарность профессиональной команде украинских дипломатов и отметил, что гордится украинскими моряками.

"Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий", - заявил в то же время Порошенко.

По его словам, каждый украинский политик должен помнить, что не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности.

"Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена ​​развязка - "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить - международным трибуналом над агрессором", - написал экс-президент.

Напомним: