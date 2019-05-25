Порошенко посоветовал команде Зеленского работать над освобождением заложников

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Суббота, 25 мая 2019, 14:52

Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что команда нового президента Владимира Зеленского должна сама формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, приветствуя решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

Он выразил благодарность профессиональной команде украинских дипломатов и отметил, что гордится украинскими моряками.

"Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий", - заявил в то же время Порошенко.

По его словам, каждый украинский политик должен помнить, что не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности.

"Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена ​​развязка - "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить - международным трибуналом над агрессором", - написал экс-президент.

Напомним:

  • В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Порошенко моряки


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