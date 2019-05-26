Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - СМИ
Воскресенье, 26 мая 2019, 14:10
Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.
Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times, пишет Громадське.
"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция", - сказал олигарх.
"Это пример для Украины", - добавил он.
Коломойский также заявил, что если президент Владимир Зеленский будет слушать Запад, то в конце концов, станет "как Порошенко".
"У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - добавил олигарх.
В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.
Напомним:
- Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.
- Правоохранительные органы расследовали ряд производств из-за возможных злоупотреблений бывших владельцев "Приватбанка" (Коломойский и Геннадий Боголюбов), а именно - вероятного вывода миллиардов долларов из банка перед национализацией.
- По данным журналистов программы "Схемы", в течение двух последних лет Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- 21 мая своим указом Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.