Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - СМИ

3953 просмотра
Воскресенье, 26 мая 2019, 14:10

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times, пишет Громадське.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция", - сказал олигарх.

"Это пример для Украины", - добавил он.

Коломойский также заявил, что если президент Владимир Зеленский будет слушать Запад, то в конце концов, станет "как Порошенко".

"У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - добавил олигарх.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Коломойский экономика


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новый глава армии: Коломойский посадил меня в белый бронированный микроавтобус 24 мая 2019, 16:14
НБУ может признать Приватбанк неплатежеспособным во второй раз 24 мая 2019, 10:39
Коломойский планирует снова стать совладельцем Приватбанка 23 мая 2019, 23:15
Все новости
Главные новости
Пикет за импичмент Зеленского: полиция проверит действия сотрудников
Моряки с задержанного в Египте танкера возвращаются в Украину
В РФ не собираются выполнять требование Трибунала об освобождении украинских моряков
Названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая
Все новости
Культура

Свадебные приметы и суеверия

здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

Фото, видео

Звездная свадьба Потапа и Насти

Поиск по сайту
Архив
Весь архів