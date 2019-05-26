Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times, пишет Громадське.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция", - сказал олигарх.

"Это пример для Украины", - добавил он.

Коломойский также заявил, что если президент Владимир Зеленский будет слушать Запад, то в конце концов, станет "как Порошенко".

"У него будут такие же рейтинги - 5, 10, 15 вместо 73 процентов", - добавил олигарх.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.