На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло

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Понеділок, 27 травня 2019, 15:10

Під час заміни захисного скла, пошкодженого на двох елементах підлоги нового пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві, тріснув ще один елемент скляної підлоги.

Відповідне відео у Facebook опублікував "Київ.Оперативний".

"Щойно, під час заміни побитого скла, ще одне скло втомилося", - йдеться в дописі.

За словами представника Муніципальної варти, 26 травня скло тріснуло після того, як група невідомих малолітніх осіб почала стрибати на ньому. 

Мер міста Віталій Кличко запевнив, що окрім камер спостереження, що встановлені на мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом.

Нагадаємо:

  • У суботу 25 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
  • В обидва вихідних подивитися на міст прийшли багато людей.
  • Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло.
  • Тоді Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".

Українська правда

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Теми: Кличко місцева влада Київ


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