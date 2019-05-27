На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло

Під час заміни захисного скла, пошкодженого на двох елементах підлоги нового пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві, тріснув ще один елемент скляної підлоги.

Відповідне відео у Facebook опублікував "Київ.Оперативний".

"Щойно, під час заміни побитого скла, ще одне скло втомилося", - йдеться в дописі.

За словами представника Муніципальної варти, 26 травня скло тріснуло після того, як група невідомих малолітніх осіб почала стрибати на ньому.

Мер міста Віталій Кличко запевнив, що окрім камер спостереження, що встановлені на мосту, додаткові засоби відеоспостереження встановлять і знизу, під мостом.

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