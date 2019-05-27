На "мосту Кличко" треснуло еще одно стекло
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Понедельник, 27 мая 2019, 15:10
При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола нового пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве, треснул еще один элемент стеклянного пола.
Соответствующее видео в Facebook опубликовал "Киев.Оперативный".
"Только при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало", - говорится в заметке.
По словам представителя Муниципальной стражи, 26 мая стекло треснуло после того, как группа неизвестных молодых людей начала прыгать на нем.
Мэр города Виталий Кличко заверил, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.
Напомним:
- В субботу 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
- В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
- Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.
- Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".
Украинская правда
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