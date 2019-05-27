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Абхазія, Куба і Балі: у Росгвардії склали список країн, де можна відпочити військовим

Понеділок, 27 травня 2019, 15:25

У Росгвардії Новосибірської області склали список 14 країн, в яких співробітникам відомства буде "безпечно" проводити відпустку.

Як повідомляє ТАСС, прес-служба Росгвардії по Сибірському федеральному округу підтвердила наявність списку.

При цьому вимоги нібито носять рекомендаційний характер і "спрямовані на збереження життя і здоров'я співробітників Росгвардії і членів їхніх сімей".

Копія розпорядження також опублікована у пабліку "Омбудсмен поліції" російської соцмережі Вконтакте.

У список увійшли невизнані Республіка Абхазія і Південна Осетія, Азербайджан, Білорусь, В'єтнам, Індонезія (острів Балі), Казахстан, Киргизія, Китай, Куба, Об'єднані Арабські Емірати, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

У цих країнах, на думку російської влади, "військово-політична, криміногенна, природно-кліматична і санітарно-епідеміологічна обстановка забезпечує безпечне перебування військовослужбовців в період відпусток".

 

У документі йдеться, що перелік країн затверджений розпорядженням директора Росгвардії. Цю посаду наразі обіймає Віктор Золотов.

Гвардійців зобов'язують погоджувати з органами безпеки РФ виїзд за межі Росії. При цьому керівництво, розглядаючи рапорт, має керуватися переліком "безпечних" країн і проводити з підлеглими інструктаж.

У тексті інструктажу зазначено, що військові не повинні розкривати свою приналежність до Росгвардії, вивозити з країни документи, що говорять про таку приналежність, а після повернення потрібно повідомити начальству про можливі спроби вербування, розкриття державної таємниці або провокації.

Нагадаємо:

  • Війська національної гвардії Російської Федерації були утворені з внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Росії. Серед завдань структури – "охорона громадського порядку" і важливих державних об'єктів, "боротьба з тероризмом і екстремізмом", участь в забезпеченні режимів надзвичайного стану і в територіальній обороні РФ, сприяння прикордонним органам, нагляд за "дотриманням законодавства Російської Федерації в області обороту зброї і в області приватної охоронної діяльності".
  • Співробітники Росгвардії часто беруть участь в розгонах мітингів, обшуках і затриманнях активістів, в тому числі, на території окупованого Росією Криму.

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