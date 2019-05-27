Абхазія, Куба і Балі: у Росгвардії склали список країн, де можна відпочити військовим

У Росгвардії Новосибірської області склали список 14 країн, в яких співробітникам відомства буде "безпечно" проводити відпустку.

Як повідомляє ТАСС, прес-служба Росгвардії по Сибірському федеральному округу підтвердила наявність списку.

При цьому вимоги нібито носять рекомендаційний характер і "спрямовані на збереження життя і здоров'я співробітників Росгвардії і членів їхніх сімей".

Копія розпорядження також опублікована у пабліку "Омбудсмен поліції" російської соцмережі Вконтакте.

У список увійшли невизнані Республіка Абхазія і Південна Осетія, Азербайджан, Білорусь, В'єтнам, Індонезія (острів Балі), Казахстан, Киргизія, Китай, Куба, Об'єднані Арабські Емірати, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

У цих країнах, на думку російської влади, "військово-політична, криміногенна, природно-кліматична і санітарно-епідеміологічна обстановка забезпечує безпечне перебування військовослужбовців в період відпусток".

У документі йдеться, що перелік країн затверджений розпорядженням директора Росгвардії. Цю посаду наразі обіймає Віктор Золотов.

Гвардійців зобов'язують погоджувати з органами безпеки РФ виїзд за межі Росії. При цьому керівництво, розглядаючи рапорт, має керуватися переліком "безпечних" країн і проводити з підлеглими інструктаж.

У тексті інструктажу зазначено, що військові не повинні розкривати свою приналежність до Росгвардії, вивозити з країни документи, що говорять про таку приналежність, а після повернення потрібно повідомити начальству про можливі спроби вербування, розкриття державної таємниці або провокації.

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