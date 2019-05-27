Абхазия, Куба и Бали: в Росгвардии составили список стран, где можно отдохнуть военным
В Росгвардии Новосибирской области составили список 14 стран, в которых сотрудникам ведомства будет "безопасно" проводить отпуск.
Как сообщает ТАСС, пресс-служба Росгвардии по Сибирскому федеральному округу подтвердила наличие списка.
При этом требования якобы носят рекомендательный характер и "направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей".
Копия распоряжения также опубликована в паблике "Омбудсмен полиции" российской соцсети Вконтакте.
В список вошли непризнанные Республика Абхазия и Южная Осетия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В этих странах, по мнению российских властей, "военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих в период отпусков".
В документе говорится, что перечень стран утвержден распоряжением директора Росгвардии. Этот пост сейчас занимает Виктор Золотов.
Гвардейцев обязывают согласовывать с органами безопасности РФ выезд за пределы России. При этом начальство, рассматривая рапорт, должно руководствоваться перечнем "безопасных" стран и проводить с подчиненными инструктаж.
В тексте инструктажа указано, что военные не должны раскрывать свою принадлежность к Росгвардии, вывозить из страны документы, говорящие о такой принадлежности, а после возвращения нужно сообщить начальству о возможных попытках вербовки, раскрытии государственной тайны или провокациях.
Напомним:
- Войска национальной гвардии Российской Федерации были преобразованы из внутренних войск Министерства внутренних дел России. Среди задач структуры – "охрана общественного порядка" и важных государственных объектов, "борьба с терроризмом и экстремизмом", участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения и в территориальной обороне РФ, содействие пограничным органам, надзор за "соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности".
- Сотрудники Росгвардии часто принимают участие в разгонах митингов, обысках и задержании активистом, в том числе, на территории оккупированного Россией Крыма.
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