Абхазия, Куба и Бали: в Росгвардии составили список стран, где можно отдохнуть военным

В Росгвардии Новосибирской области составили список 14 стран, в которых сотрудникам ведомства будет "безопасно" проводить отпуск.

Как сообщает ТАСС, пресс-служба Росгвардии по Сибирскому федеральному округу подтвердила наличие списка.

При этом требования якобы носят рекомендательный характер и "направлены на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей".

Копия распоряжения также опубликована в паблике "Омбудсмен полиции" российской соцсети Вконтакте.

В список вошли непризнанные Республика Абхазия и Южная Осетия, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В этих странах, по мнению российских властей, "военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих в период отпусков".

В документе говорится, что перечень стран утвержден распоряжением директора Росгвардии. Этот пост сейчас занимает Виктор Золотов.

Гвардейцев обязывают согласовывать с органами безопасности РФ выезд за пределы России. При этом начальство, рассматривая рапорт, должно руководствоваться перечнем "безопасных" стран и проводить с подчиненными инструктаж.

В тексте инструктажа указано, что военные не должны раскрывать свою принадлежность к Росгвардии, вывозить из страны документы, говорящие о такой принадлежности, а после возвращения нужно сообщить начальству о возможных попытках вербовки, раскрытии государственной тайны или провокациях.

Напомним: