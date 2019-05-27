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На "мосту Кличко" меняют стекло-пленку, поврежденную вандалами

Понедельник, 27 мая 2019, 17:58

Защитную стекло-пленку, поврежденную накануне вандалами на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском в Киеве, уже заменяют на новую.

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Facebook, обнародовав соответствующее видео.

По его словам, пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимут и еще раз обработают герметиком.

"Еще раз хочу подчеркнуть: Киев - наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами. Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы! Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города", - отметил Кличко.

Напомним:

  • В субботу 25 мая, ко Дню Киева, в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами.
  • В оба выходных посмотреть на мост пришли много людей.
  • Уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло.
  • Тогда Кличко сообщил: "Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли".

Украинская правда
Темы: Киев
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