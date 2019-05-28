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Вибори до Ради: в ООН нагадали про важливість рівної участі жінок

Вівторок, 28 травня 2019, 03:43

У зв'язку з майбутніми парламентськими виборами координаторка системи ООН в Україні, координаторка з гуманітарних питань Оснат Лубрані звернула увагу на важливість рівної участі жінок у виборах та їх представництва у наступному скликанні Верховної Ради.

Про це йдеться у її заяві, опублікованій у Facebook представництва ООН в Україні.

"Жінки становлять 54 відсотки населення України, але протягом усієї історії держави вони лише у незначній мірі були представлені в уряді та Верховній Раді, і ніколи не обіймали посади президента. Жінки стикаються з безліччю проблем у політиці: частіше їх оцінюють за зовнішнім виглядом та одягом, аніж за їх ідеї та переконання.

У суспільства зазвичай вищі стандарти до поглядів та думок жінок. Проте українські жінки постійно витримували такі виклики і були готові та здатні обіймати керівні посади", - підкреслила Оснат Лубрані.

Вона запропонувала українським політикам встановити, як мінімум, 30-відсоткову квоту для жінок-кандидаток у виборчих списках політичних партій.

"Закликаючи до виконання виборчих квот під час формування списків політичних партій, я б хотіла апелювати на зобов'язання України згідно з Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала.

Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни", - зазначила координаторка системи ООН в Україні.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
  • Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.

Теми: Верховна РадавибориООН
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