Выборы в Раду: в ООН напомнили о важности равного участия женщин

В связи с предстоящими парламентскими выборами координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани обратила внимание на важность равного участия женщин в выборах и их представительства в следующем созыве Верховной Рады.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в Facebook представительства ООН в Украине.

"Женщины составляют 54 процента населения Украины, но в течение всей истории они только в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной Раде, и никогда не занимали должности президента. Женщины сталкиваются с множеством проблем в политике: чаще их оценивают по внешнему виду и одежде, чем за их идеи и убеждения.

У общества обычно высокие стандарты к взглядам и мнениям женщин. Однако украинские женщины постоянно выдерживали такие вызовы и были готовы и способны занимать руководящие должности", - подчеркнула Оснат Лубрани.

Она предложила украинским политикам установить, как минимум, 30-процентную квоту для женщин-кандидаток в избирательных списках политических партий.

"Призывая к выполнению избирательных квот при формировании списков политических партий, я бы хотела апеллировать на обязательства Украины в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую она ратифицировала.

Статья 4 требует от государства реализовать временные специальные меры, включая квоты, а статья 7 призывает к ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны", - отметила координатор системы ООН в Украине.

Напомним: