Адвокат Порошенка назвав скарги Портнова юридичним тролінгом

Подані в Державне бюро розслідувань заяви колишнього заступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про нібито вчинення злочинів п'ятим президентом Петром Порошенком є юридичним тролінгом, які не потребують реальних правових наслідків.

Про це заявив на прес-конференції у вівторок адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами адвоката, мета цієї кампанії Потнова – дискредитація не лише Порошенка, але і всієї України.

"Вся ця кампанія юридичної тролінгу, її пілотні документи спрямовані на підтримку РФ... У цього немає мети притягти до відповідальності, всі розуміють, що там немає складу злочину... Значить, заяв має бути багато", – сказав адвокат.

Відповідаючи на питання про те, чи плануються якісь слідчі дії і допит Порошенка, адвокат сказав: "Мені про слідчі дії нічого не відомо. Дуже розраховую на те, що єдиною можливою слідчою дією... буде допит самого заявника".

За його словами, відповідну заяву він направив до ДБР. Головань переконаний, що допит Портнова стане підставою для закриття провадження за викладеними ним фактами.

У свою чергу народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко", представник "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв висловив думку, що реакція Європи на такі дії Портнова буде "вкрай негативною":

"Думаю, політичні переслідування будуть сприйняті вкрай негативно... Відчуваю, що буде велика підтримка Порошенка і всіх тих, хто проводив реформи".

На думку Ар'єва, з приводу заяв Портнова має бути відповідна реакція президента Володимира Зеленського, інакше це погіршить відносини України з європейськими партнерами.

"Це посилає нашим європейським друзям дуже погані сигнали, що ситуація з демократією, верховенством права і правами людини в Україні може розвернутися в інший бік", – заявив Ар'єв.

У той же час сам Портнов 28 травня в своєму Telegram каналі закликав депутатів і соціально активних громадян, не направляти до правоохоронних органів заяви про "злочини Порошенка, які викликають дискусію в суспільстві або є спірними".

"Тому що це дає прокурору Луценко політичні та інформаційні можливості продовжувати чіплятися за крісло, розповідати про реванш, наступ на армію, релігію і мову, пояснювати, чому він повинен залишитися прокурором і чому його відомство не санкціонує арешт активів членів його власної політичної команди", - каже Портнов.

Він пропонує "зосередитися тільки на найганебніших, брудних і безперечних злочинах Порошенка".

Нагадаємо: