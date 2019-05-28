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Адвокат Порошенка назвав скарги Портнова юридичним тролінгом

Вівторок, 28 травня 2019, 12:34
Адвокат Порошенка назвав скарги Портнова юридичним тролінгом

Подані в Державне бюро розслідувань заяви колишнього заступника голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова про нібито вчинення злочинів п'ятим президентом Петром Порошенком є юридичним тролінгом, які не потребують реальних правових наслідків.

Про це заявив на прес-конференції у вівторок адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами адвоката, мета цієї кампанії Потнова – дискредитація не лише Порошенка, але і всієї України.

"Вся ця кампанія юридичної тролінгу, її пілотні документи спрямовані на підтримку РФ... У цього немає мети притягти до відповідальності, всі розуміють, що там немає складу злочину... Значить, заяв має бути багато", – сказав адвокат.

Відповідаючи на питання про те, чи плануються якісь слідчі дії і допит Порошенка, адвокат сказав: "Мені про слідчі дії нічого не відомо. Дуже розраховую на те, що єдиною можливою слідчою дією... буде допит самого заявника".

За його словами, відповідну заяву він направив до ДБР. Головань переконаний, що допит Портнова стане підставою для закриття провадження за викладеними ним фактами.

У свою чергу народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенко", представник "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв висловив думку, що реакція Європи на такі дії Портнова буде "вкрай негативною":

"Думаю, політичні переслідування будуть сприйняті вкрай негативно... Відчуваю, що буде велика підтримка Порошенка і всіх тих, хто проводив реформи".

На думку Ар'єва, з приводу заяв Портнова має бути відповідна реакція президента Володимира Зеленського, інакше це погіршить відносини України з європейськими партнерами.

"Це посилає нашим європейським друзям дуже погані сигнали, що ситуація з демократією, верховенством права і правами людини в Україні може розвернутися в інший бік", – заявив Ар'єв.

У той же час сам Портнов 28 травня в своєму Telegram каналі закликав депутатів і соціально активних громадян, не направляти до правоохоронних органів заяви про "злочини Порошенка, які викликають дискусію в суспільстві або є спірними".

"Тому що це дає прокурору Луценко політичні та інформаційні можливості продовжувати чіплятися за крісло, розповідати про реванш, наступ на армію, релігію і мову, пояснювати, чому він повинен залишитися прокурором і чому його відомство не санкціонує арешт активів членів його власної політичної команди", - каже Портнов.

Він пропонує "зосередитися тільки на найганебніших, брудних і безперечних злочинах Порошенка".

Нагадаємо:

  • 19 травня екс-заступник глави Адміністрації побіжного президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • Він заявив, що судитиметься з п'ятим президентом України Петром Порошенком і анонсував "десятки заяв про злочин". Станом на 27 травня Портнов подав 4 скарги до Державного бюро розслідувань.
  • Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПортновПорошенкоДБРсуд
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