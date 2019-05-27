Портнов приніс до ДБР уже 4 скаргу на Порошенка

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.

Про це він повідомив 27 травня на власному Telegram-каналі.

"Сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенко - спробі узурпації ним судової влади", - написав Портнов.

Портнов прикріпив до допису 6 сторінок поданої скарги, де вказується, що Порошенко незаконно призначив двох членів Вищої ради правосуддя за президентською квотою.

Зокрема, Порошенко видав указ, яким змінив правила проведення конкурсу до ВРП і встановив, що якщо конкурсна комісія не може визначитися з рекомендованими на посади кандидатурами, то президент може прийняти рішення самостійно.

Портнов стверджує, що указ не мав юридичної сили на момент його застосування, що свідчить про незаконність дій Порошенка.

Портнов вимагає внести до ЄРДР відомості про правопорушення Порошенка за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 382 (невиконання судового рішення) ККУ і розпочати відповідне досудове розслідування.

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