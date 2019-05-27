Портнов приніс до ДБР уже 4 скаргу на Порошенка
Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань вже четверту заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка.
Про це він повідомив 27 травня на власному Telegram-каналі.
"Сьогодні ми звернулися з четвертою заявою про злочин Порошенко - спробі узурпації ним судової влади", - написав Портнов.
Портнов прикріпив до допису 6 сторінок поданої скарги, де вказується, що Порошенко незаконно призначив двох членів Вищої ради правосуддя за президентською квотою.
Зокрема, Порошенко видав указ, яким змінив правила проведення конкурсу до ВРП і встановив, що якщо конкурсна комісія не може визначитися з рекомендованими на посади кандидатурами, то президент може прийняти рішення самостійно.
Портнов стверджує, що указ не мав юридичної сили на момент його застосування, що свідчить про незаконність дій Порошенка.
Портнов вимагає внести до ЄРДР відомості про правопорушення Порошенка за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 382 (невиконання судового рішення) ККУ і розпочати відповідне досудове розслідування.
Нагадаємо:
- 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав ще одну заяву на Порошенка в ДБР.
- 24 травня Портнов подав до ДБР ще одну заяву проти Порошенка, яка стосується відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплати податків.
- Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
- Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- Портнов зняв обвинувачення через суд.
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
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