Адвокат Порошенко назвал жалобы Портнова юридическим троллингом

Поданные в Государственное бюро расследований заявления бывшего замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Петром Порошенко являются юридическим троллингом, не влекущим реальных правовых последствий.

Об этом заявил на пресс-конференции во вторник адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам адвоката, цель этой кампании Потнова – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины.

"Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много", – сказал адвокат.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то следственные действия и допрос Порошенко, адвокат сказал: "Мне о следственных действиях ничего не известно. Очень рассчитываю на то, что единственным возможным следственным действием … будет допрос самого заявителя".

По его словам, соответствующее заявление он направил в ГБР. Головань убежден, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель "Европейской солидарности" Владимир Арьев высказал мнение, что реакция Европы на такие действия Портнова будет "крайне негативной":

"Думаю, политические преследования будут восприняты крайне негативно… Чувствую, что будет большая поддержка Порошенко и всех тех, кто проводил реформы".

По мнению Арьева, по поводу заявлений Портнова должна быть соответствующая реакция президента Владимира Зеленского, иначе это ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами.

"Это посылает нашим европейским друзьям очень плохие сигналы, что ситуация с демократией, верховенством права и правами человека в Украине может развернуться в другую сторону", – заявил Арьев.

В то же время сам Портнов 28 мая в своем Telegram канале призвал депутатов и социально активных граждан, не направлять в правоохранительные органы заявления о "преступлениях Порошенко, которые вызывают дискуссию в обществе или являются спорными".



"Потому что это даёт прокурору Луценко политические и информационные возможности продолжать цепляться за кресло, рассказывать о реванше, наступлении на армию, религию и язык, объяснять, почему он должен остаться прокурором и почему его ведомство не санкционирует арест активов членов его собственной политической команды", – говорит Портнов.



Он предлагает "сосредоточиться только на самых позорных, грязных и бесспорных преступлениях Порошенко".

Напомним: