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"Народний фронт" і Яценюк думають не йти на вибори списком

Вівторок, 28 травня 2019, 13:36

Партія "Народний фронт" може не брати участі на парламентських виборах.

Про це УП повідомили одразу кілька джерел у цій політсилі.

Обговорення планів щодо парламентських виборів відбулося у понеділок ввечері на засіданні фракції НФ.

За словами джерел, відбувалася жвава дискусія щодо майбутніх кроків НФ, зважаючи на низькі показники підтримки, які показують соцдослідження.

Так, під час свого виступу лідер партії Арсеній Яценюк виголосив, що партії немає сенсу брати участі у виборах через малі шанси.

Натомість екс-прем’єр запропонував підтримку партії  мажоритарникам, які збираються йти на вибори під прапорами НФ. Сам Яценюк теж не збирається брати участі на виборах.

"Арсеній сказав, що не ухвалив остаточного рішення для себе, але чітко сказав, що думає не йти на вибори. Але додав: "Думку можу змінити". Його можна зрозуміти - що йому у Раді робити, коли навіть фракції немає", - пояснює один зі співрозмовників УП.

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Нагадаємо:

  • 17 травня фракція "Народного фронту" у Верховній Раді оголосила про вихід з коаліції і початок 30-денного терміну для формування нової.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Народний фронтЯценюкВерховна Радавибори
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