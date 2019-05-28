"Народный фронт" и Яценюк думают не идти на выборы списком

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Вторник, 28 мая 2019, 13:36

Партия "Народный фронт" может не участвовать в парламентских выборах.

Об этом УП сообщили сразу несколько источников в этой политсиле.

Обсуждение планов относительно парламентских выборов прошло в понедельник вечером на заседании фракции НФ.

По словам источников, происходила оживленная дискуссия относительно будущих шагов НФ, учитывая низкие показатели поддержки, которые показывают социсследования.

Так, во время своего выступления лидер партии Арсений Яценюк объявил, что партии нет смысла участвовать в выборах из-за малых шансов.

Вместе с тем экс-премьер предложил поддержку партии мажоритарщикам, которые собираются идти на выборы под флагами НФ. Сам Яценюк тоже не собирается участвовать в выборах.

"Арсений сказал, что не принял окончательного решения для себя, но четко сказал, что думает не идти на выборы. Но добавил: "Мнение могу изменить". Его можно понять - что ему в Раде делать, когда даже фракции нет", - объясняет один из собеседников УП.

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Напомним:

  • 17 мая фракция "Народного фронта" в Верховной Раде объявила о выходе из коалиции и начало 30-дневного срока для формирования новой.
  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады.
  • Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Роман Кравец, УП

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Темы: Народный фронт Яценюк Верховная Рада виборы


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