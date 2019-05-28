"Народный фронт" и Яценюк думают не идти на выборы списком

Партия "Народный фронт" может не участвовать в парламентских выборах.

Об этом УП сообщили сразу несколько источников в этой политсиле.

Обсуждение планов относительно парламентских выборов прошло в понедельник вечером на заседании фракции НФ.

По словам источников, происходила оживленная дискуссия относительно будущих шагов НФ, учитывая низкие показатели поддержки, которые показывают социсследования.

Так, во время своего выступления лидер партии Арсений Яценюк объявил, что партии нет смысла участвовать в выборах из-за малых шансов.

Вместе с тем экс-премьер предложил поддержку партии мажоритарщикам, которые собираются идти на выборы под флагами НФ. Сам Яценюк тоже не собирается участвовать в выборах.

"Арсений сказал, что не принял окончательного решения для себя, но четко сказал, что думает не идти на выборы. Но добавил: "Мнение могу изменить". Его можно понять - что ему в Раде делать, когда даже фракции нет", - объясняет один из собеседников УП.

Читайте также: Наша песня хороша: Как "Нарфронт" на выборах собирается побеждать

Напомним: