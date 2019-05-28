Саакашвілі прилетить в Україну в середу – джерело
Екс-президент Грузії, колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі може повернутися в Україну в другій половині дня середи, 29 травня.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на своє джерело.
За даними агентства, Саакашвілі має намір прилетіти в Україну на наступний день після рішення президента Володимира Зеленського про скасування рішення п'ятого президента Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі громадянства України.
У свою чергу, в прес-службі Саакашвілі "Українській правді" не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію.
"Не можу до нього додзвонитися, телефон обривають", - сказала його прес-секретар Дарина Чиж. У той же час вона уточнила, що Саакашвілі чекатимуть 29 травня.
Прибічники Саакашвілі із Руху нових сил написали, що будуть зустрічати його 29 травня.
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 28 травня вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- Він пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.