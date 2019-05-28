Саакашвили прилетит в Украину в среду – источник

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свой источник.

По данным агентства, Саакашвили намерен прилететь в Украину на следующий день после решения президента Владимира Зеленского об отмене решения пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В свою очередь, в пресс-службе Саакашвили "Украинской правде" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

"Не могу до него дозвониться, телефон обрывают", – сказала его пресс-секретарь Дарья Чиж. В то же время она уточнила, что Саакашвили будут ожидать 29 мая.

Сторонники Саакашвили с Движения новых сил написали, что будут встречать его 29 мая.

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