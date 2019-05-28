Саакашвили прилетит в Украину в среду – источник
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свой источник.
По данным агентства, Саакашвили намерен прилететь в Украину на следующий день после решения президента Владимира Зеленского об отмене решения пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины.
В свою очередь, в пресс-службе Саакашвили "Украинской правде" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.
"Не могу до него дозвониться, телефон обрывают", – сказала его пресс-секретарь Дарья Чиж. В то же время она уточнила, что Саакашвили будут ожидать 29 мая.
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский 28 мая внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года. Политику запретили въезд до 13 февраля 2021 года.
- Он пообещал вернуться в Украину и был не против занять пост премьера.
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